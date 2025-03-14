К премьере фильма «Пальма 2» Авито запустил проект в поддержку бездомных животных

20 марта 2025 года в прокат выходит семейная картина «Пальма 2». Сиквел продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее новом друге – медвежонке по имени Мансур. Зрителей ждут невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

К премьере кинофильма «Пальма 2» Авито и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству. В специальном разделе интернет-сервиса для размещения объявлений каждый желающий сможет узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Найти раздел можно в сторис на главной странице. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным «Ника», реализующий различные программы по помощи брошенным животным с 2011 года.

Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.

«Наша компания активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Фильм “Пальма 2” — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства кинокомпании «Централ Партнершип» с Авито – компанией, которая уделяет особое внимание благотворительной помощи.