НОВИКОМ стал участником заседания Экспертного центра по ЦФА и цифровым валютам

Банк НОВИКОМ, входящий в контур Госкорпорации Ростех, принял участие в заседании Экспертного центра Ассоциации банков России по цифровым финансовым активам (ЦФА) и цифровым валютам. С докладом о состоянии рынка ЦФА и его перспективах на мероприятии выступила старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

В своем выступлении представитель банка отметила, что в 2024 году рынок ЦФА продолжил уверенно расти. По данным Банка России, первичный рынок ЦФА в стоимостном выражении вырос к уровню 2023 года в 7 раз, достигнув более 232 млрд рублей, а вторичный – в 86 раз, до 46 млрд рублей. При этом в части эмитентов рынок ЦФА по итогам прошлого года стабилизировался – на долю кредитных организаций пришлось более 50% новых выпусков цифровых финансовых активов.

В ходе заседания эксперты финансового рынка обсудили дальнейшие перспективы развития рынка ЦФА, а также обратили внимание на факторы, сдерживающие его дальнейший рост.

С целью преодоления существующих ограничений НОВИКОМ внес ряд инициатив, нацеленных на совершенствование регуляторной основы. В их числе: возможность учета расходов по операциям с долговыми ЦФА в общей налоговой базе; снятие необходимости переподтверждения статуса квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, если он уже подтверждён на брокерском рынке; изменение признаков ЦФА, которые могут приобретаться неквалифицированными инвесторами.

Кроме этого, было отмечено, что отсутствие интероперабельности платформ операторов информационных систем препятствует развитию организованного рынка ЦФА и не формирует единый пул ликвидности.

Выслушав мнения всех спикеров, по итогам заседания было принято решение направить выработанные предложения Экспертного центра в профильную Ассоциацию банков России для дальнейшей проработки профессиональным сообществом.

«Ранее Ассоциация банков России уже направляла в Банк России ряд инициатив на базе предложений НОВИКОМа, касающихся рынка цифровых финансовых активов. Некоторые из них уже реализованы, часть – взята в дальнейшую проработку. НОВИКОМ намерен и дальше участвовать в совместной работе по совершенствованию инструмента ЦФА», – сказала старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

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