Министерство обороны Российской Федерации представило отчет о ходе специальной военной операции по состоянию на 14 марта 2025 года.

С 8 по 14 марта Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары были направлены на объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Кроме того, пострадали объекты ВПК Украины, военные аэродромы, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

Группировка «Север» продолжила наступление на территории Курской области, освободив 29 населенных пунктов, среди которых Суджа, Викторовка, Николаевка, Лебедевка, Черкасское Поречное и другие. В результате активных действий были уничтожены крупные силы ВСУ, включая три механизированные, десантно-штурмовые и морские пехотные бригады. Потери противника составили свыше 2315 военнослужащих, а также значительное количество танков и боевых машин.

Группировка «Запад» добилась улучшений на переднем крае, нанеся удары по живой силе и технике украинских войск. За неделю противник потерял более 1585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин и 32 автомобиля. Также были уничтожены 19 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Юг» освободила населенные пункты Новомарково и Горькое в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий были уничтожены силы четырех механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и теробороны. Потери противника составили до 1815 военнослужащих и значительное количество боевой техники.

Группировка «Центр» продолжила продвижение, нанеся удары по подразделениям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 3540 человек, три танка, 23 боевые бронированные машины и 26 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» освободила населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь. Также были уничтожены силы четырех механизированных и теробороны ВСУ. Противник понес потери: более 1085 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин и 18 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» нанесла удары по живой силе и технике двух механизированных и пехотных бригад ВСУ, а также бригады теробороны, уничтожив свыше 440 человек, танк, боевые машины и артиллерийские установки.