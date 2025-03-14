82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 марта, 23:50
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 85.56 | eur 93.60
82.76% -1.2
сегодня
14 марта, 23:50
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 85.56 | eur 93.60
сегодня 23:00
общество

Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта

Фото: соцсети

15 марта 2025 года православные христиане отмечают Родительскую субботу.

В этот день верующие вспоминают почивших родственников, в первую очередь родителей. В храмах проходят заупокойные службы, во время которых прихожане передают записки на поминовение с именами усопших. Также принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах близких, зажигать свечи и читать молитвы.

Редакция Сиб.фм подготовила подборку картинок и открыток, которые можно отправить родным и друзьям в мессенджерах и социальных сетях.

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 2

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 3

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 4

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 5

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 6

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 7

Фото Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта 8

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в