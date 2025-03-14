Родительская суббота - 2025: картинки и открытки к 15 марта

15 марта 2025 года православные христиане отмечают Родительскую субботу.

В этот день верующие вспоминают почивших родственников, в первую очередь родителей. В храмах проходят заупокойные службы, во время которых прихожане передают записки на поминовение с именами усопших. Также принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах близких, зажигать свечи и читать молитвы.

Редакция Сиб.фм подготовила подборку картинок и открыток, которые можно отправить родным и друзьям в мессенджерах и социальных сетях.