Родительская суббота 15 марта: традиции, запреты и значение памятного дня

В православной традиции существует пять Родительских суббот, две из которых называются Вселенскими и выделяются особым статусом.

В эти дни православные верующие молятся за всех усопших христиан без исключения. Оставшиеся три Родительские субботы приходятся на Великий пост и посвящены поминовению покойных родственников. В 2025 году первая из них выпадает на 15 марта. Разбираемся, что означает эта дата и как правильно её провести.

Значение Родительской субботы во время Великого поста

Родительская суббота — это день, когда православные вспоминают и поминают умерших. Особенность постных Родительских суббот заключается в том, что в этот период литургия с поминовением не совершается ежедневно, поэтому установленное время для молитв особенно важно. В эти дни церкви проводят заупокойные богослужения, а верующие приходят в храмы, чтобы помолиться за своих предков.

Название "Родительская" объясняется тем, что прежде всего вспоминают родителей, а также всех почивших предков, которых в старину называли "родителями".

Чем отличается Родительская суббота в Великий пост?

Великий пост накладывает особые ограничения на церковные службы и обряды. В обычные дни поста поминовение усопших ограничено, поэтому три субботы Великого поста становятся важным временем для молитв за умерших. Хотя эти субботы не относятся к числу Вселенских, их роль в православной традиции остаётся значительной.

Пост также влияет на традиции поминовения. Например, запрещено употребление мясных и молочных продуктов, а также шумные застолья и развлечения. Это время для смирения, молитвы и духовного размышления.

Как почтить память усопших 15 марта?

Лучший способ помянуть покойных в этот день — посетить храм, заказать поминальную службу и передать священнику записки с именами усопших родственников. Поскольку в марте земля ещё может быть покрыта снегом, уборку могил часто откладывают. Однако можно принести в церковь постные угощения в память об усопших.

Что можно и нельзя делать в Родительскую субботу?

Разрешено:

• Заказать сорокоуст (поминальную молитву на 40 дней);

• Совершить пожертвование в храме;

• Подать милостыню нуждающимся;

• Собраться с близкими за скромным поминальным столом;

• Изучать историю своей семьи и вспоминать предков.

Запрещено:

• Устраивать шумные застолья;

• Употреблять алкоголь на кладбище;

• Ссориться и сквернословить;

• Переносить бытовые предметы с кладбища домой;

• Выносить мусор из дома;

• Убирать со стола до наступления ночи — по поверью, души усопших приходят поесть.

Что можно есть в Родительскую субботу 15 марта?

Поскольку день выпадает на пост, в этот день запрещены мясные и молочные продукты. Основу стола составляют каши, овощи, бобовые, орехи и традиционная кутья с сухофруктами. В отличие от будней поста, в субботу разрешается добавлять в блюда растительное масло.

Народные приметы на 15 марта

Языческие традиции и православие на Руси тесно переплелись, породив множество примет. Так, если в этот день птицы ведут себя игриво — стоит ждать сильного ветра. А снег, выпавший 15 марта, предвещает долгую холодную погоду.