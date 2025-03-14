С начала месяца скончались шесть знаменитых личностей из Новосибирска. Что о них известно?

Первый месяц весны 2025 года, к сожалению, начался с трагических новостей. Так, с начала марта в Новосибирске стало известно о кончине нескольких известных местных личностей, чья деятельность оставила заметный след в творчестве и обществе. Их уход стал большой потерей для новосибирцев.

Александр Церпята — музыкант

1 марта сообщили о смерти известного музыканта Александра Церпята. Его песни о Новосибирске стали настоящими хитами, которые знают и любят многие местные жители.

Скончался музыкант после того, как ему стало плохо на вокзале в Барнауле. Причина смерти — остановка сердца.

Леонид Сикорук — кинорежиссёр

4 марта в СМИ сообщили о том, что на 88-м году жизни ушёл из жизни Леонид Сикорук — режиссёр, культурный и научный деятель.

Известно, что он инициировал создание Новосибирского планетария, основал студию «Старая мельница» и разработал популярный телепроект «Физика для малышей». В честь Сикорука названо небесное тело в поясе малых планет.

Константин Круглянский — медиа-директор «Карелин-Фонда»

7 марта в Новосибирске на 51-м году жизни скончался медиа-директор «Карелин-Фонда» Константин Круглянский — у него обнаружили рак.

С 1994 по 1999 годы он работал корреспондентом-оператором программ ГТРК «Новосибирск», освещая чемпионаты мира и Европы по греко-римской борьбе, а также российские соревнования по борьбе и боксу. С 2000 года Круглянский трудился в «Карелин-Фонде», сначала в должности директора по связям с общественностью, а с 2007 года – в качестве медиа-директора.

Александр Козлов — депутат законодательного собрания Новосибирской области

13 марта в возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов.

Он неоднократно избирался в областной парламент по спискам КПРФ, выступал на сессиях заксобрания, поднимая вопросы, связанные с промышленными предприятиями региона и защитой социальных прав трудящихся. С 2000 по 2021 год Александр Козлов занимал должность председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области, а в 2020 году входил в первую тройку списка кандидатов КПРФ на выборах в заксобрание.

Юрий Фомиченко — журналист

13 марта в Новосибирске ушел из жизни журналист и сооснователь сибирского сообщества рок-н-ролла «Машбюро» Юрий Фомиченко. Ему был 51 год.

По данным пресс-службы АБ «Гвардия», администратор джазового клуба, куда пришел журналист, обратилась к охраннику с просьбой помочь открыть дверь санузла, так как один из посетителей долго не выходил. После вскрытия двери мужчина был обнаружен без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Перед случившимся журналист опубликовал на своей странице в соцсетях стихотворение, которое можно воспринять как предсмертное послание.

Борис Дерновский — заслуженный строитель РФ

13 марта в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный строитель РФ Борис Дерновский.

Известно, что он 17 лет возглавлял Чернореченский цементный завод, успешно управляя им в сложные годы перестройки, обеспечив его развитие. Завод стал частью «Искитимцемента».