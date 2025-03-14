В Новосибирске и области за два месяца выявили 100 человек с гепатитом С

В Новосибирской области за два месяца текущего года выявили 100 человек с гепатитом С.

Скрининг на это заболевание был включен в программу диспансеризации взрослого населения, и с 2024 года лечение хронического гепатита С (ХГС) финансируется в рамках федерального проекта. За период с сентября по декабрь 2024 года обследование прошли 5,5 тысяч человек, у 28 из которых впервые обнаружено подозрение на гепатит С.

В 2025 году обследование прошли уже почти 9 тысяч человек, и у 94 из них выявлены признаки заболевания.

Важно, что гепатит С может развиваться бессимптомно, поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение предотвращают его прогрессирование.