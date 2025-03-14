В Новосибирске испытали крупнейшую в мире камеру для исследования взрывов

В Новосибирске прошли испытания самой большой в мире камеры для исследования взрывов на источнике синхротронного излучения. Об этом сообщили в пресс-службе СКИФ.

Во время тестовых испытаний в камере произвели взрывы мощностью до 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. Камера объемом 5 кубических метров успешно выдержала нагрузки, подтвердив свою надежность и готовность к эксплуатации.

Камера позволяет изучать процессы, происходящие в момент взрыва, с высокой точностью. Это поможет в исследованиях фундаментальной физики, анализе свойств авиационных и космических материалов, а также в изучении взрывчатых веществ.

Запуск синхротрона СКИФ запланирован на май 2025 года. Линейный ускоритель уже достиг проектных параметров.