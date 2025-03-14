82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 марта, 23:51
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 85.56 | eur 93.60
82.76% -1.2
сегодня
14 марта, 23:51
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 85.56 | eur 93.60
сегодня 22:30
общество

В Новосибирске испытали крупнейшую в мире камеру для исследования взрывов

Фото: freepik.com

В Новосибирске прошли испытания самой большой в мире камеры для исследования взрывов на источнике синхротронного излучения. Об этом сообщили в пресс-службе СКИФ.

Во время тестовых испытаний в камере произвели взрывы мощностью до 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. Камера объемом 5 кубических метров успешно выдержала нагрузки, подтвердив свою надежность и готовность к эксплуатации.

Камера позволяет изучать процессы, происходящие в момент взрыва, с высокой точностью. Это поможет в исследованиях фундаментальной физики, анализе свойств авиационных и космических материалов, а также в изучении взрывчатых веществ.

Запуск синхротрона СКИФ запланирован на май 2025 года. Линейный ускоритель уже достиг проектных параметров.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в