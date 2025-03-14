В Новосибирске мигранты выстроились в очереди для легализации документов

В Новосибирске зафиксирован рост спроса на услуги миграционных юристов.

По данным нескольких компаний, работающих с мигрантами, количество обращений увеличилось в феврале и марте 2024 года, в среднем на 10%. Более существенный рост отмечается у компаний, расположенных вблизи улиц Волочаевская и Есенина. Основную часть обращений составляют граждане Таджикистана.

14 марта журналист BFM-Новосибирск посетил миграционный центр на улице Есенина, где находятся региональный филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, управление по вопросам трудовой миграции МВД РФ по Новосибирской области и несколько коммерческих миграционных центров. Во всех организациях были очереди, в том числе в паспортно-визовый сервис, где она выходила за пределы здания.

С 1 января по 30 апреля 2024 года иностранные граждане, находящиеся в России без законных оснований, должны либо покинуть страну, либо легализовать свое пребывание в соответствии с указом президента. Эти изменения вызваны принятием новых нормативно-правовых актов, ужесточающих требования к мигрантам.