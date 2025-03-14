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общество

В Новосибирске мошенники запугивают местных жителей сообщениями о смерти

Фото: социальные сети

Мошенники пугают фейковыми сообщениями о смерти знакомых.

Жителей Новосибирска предупредили о новом виде мошенничества. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники стали рассылать сообщения о якобы скончавшихся знакомых, сопровождая это файлом с вредоносной программой. МВД России призывает не паниковать, не открывать подозрительные файлы и проверять информацию.

Напомним, что на ранее прописанного в Новосибирске актера Жерара Депардье мошенники оформили микрозайм

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Валерия Митрохина
Журналист

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