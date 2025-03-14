В Новосибирске откроют три новых ресторана

14 марта на пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу предприятий общественного питания, новосибирские рестораторы объявили о планах открытия новых заведений.

В числе анонсированных проектов — три ресторана, представляющих кухни разных стран. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Компания «ЯсноРестораны» анонсировала открытие нового ресторана грузинской кухни, который станет вторым заведением бренда «Хочу Пури» в Новосибирске. Первый ресторан открылся в ноябре 2018 года. Новый ресторан будет располагаться в одном из гастрономических центров города.

Компания «Перчини» планирует открыть ресторан в центре города. Рестораторы, развивающие эту сеть, считают, что в Новосибирске недостаточно заведений с итальянской кухней. Новый ресторан откроется этим летом на Вокзальной магистрали.

Компания «Рестораны Бурковских» сообщила о планах открытия нового ресторана в историческом особняке на улице Коммунистической. Название и подробности проекта пока не раскрыты, однако известно, что заведение разместится в доме, ранее принадлежавшем новониколаевскому купцу Петру Зедайну.