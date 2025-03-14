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общество

В Новосибирске «САХ» ищет абонентов, переплативших за вывоз мусора

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске специалисты АО «САХ» ищут 246 абонентов, которые переплатили за услугу по вывозу мусора.

Организация сообщает, что уже пыталась связаться с ними через звонки и письма, но пока безрезультатно.

Причиной проблемы стал сбой в системе «Платосфера», произошедший после преобразования МУП «САХ» в АО «САХ» в конце декабря 2024 года. В результате сбоя в системе отображались два регоператора — МУП и АО, и некоторые жители оплатили услуги обоим.

По словам представителей организации, большинству клиентов удалось вернуть переплату, но 246 абонентов не удалось идентифицировать. Жителей Новосибирска, которые подозревают, что могут быть среди этих абонентов, просят обращаться в АО «САХ» для решения вопроса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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