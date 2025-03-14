В Новосибирске суд продлил арест застройщика Сергея Степанова до мая 2025 года

Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу, 14 марта, продлил срок содержания под стражей застройщику Pool House Сергею Степанову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области сообщила, что решение суда предполагает его пребывание в СИЗО до 18 мая 2025 года.

По версии следствия, с 2010 по 2021 годы Степанов, будучи директором ООО «Многопрофильная клиника», привлекал денежные средства дольщиков для строительства дома на улице Тополёвой, 5, который до сих пор не введён в эксплуатацию.

После задержания Степанову была избрана подписка о невыезде, но позже она была заменена на арест. Адвокаты утверждали, что он продолжает работы по строительству незавершённого объекта, однако суд не удовлетворил эти доводы.

Также суд наложил арест на незавершённое строительство на земельном участке стоимостью 698 250 000 рублей.