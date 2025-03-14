В Новосибирской области 949 мигрантов попали в места лишения свободы

На 1 января 2025 года в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области отбывают наказание 949 иностранцев.

Об этом на вопрос Сиб.фм ответил начальник ГУФСИН России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Алан Купеев во время встречи с журналистами 14 марта.

«После освобождения все они будут направлены в специализированные учреждения для последующей депортации. Мы передаем их в миграционную службу, и их выдворяют за пределы Российской Федерации. Кроме того, я подписываю документы о неразрешении въезда на территорию РФ. В зависимости от тяжести статьи запрет на въезд может составлять 3, 8 или 10 лет», — отметил Купеев.

Осужденные иностранцы привлекаются по разным статьям, но чаще всего это преступления, связанные с насильственными действиями, незаконным оборотом наркотиков, разбоем и грабежами. Есть среди них и осужденные за половые преступления, добавил глава регионального ГУФСИН.

Генерал-лейтенант добавил, что в последнее время наблюдается рост числа осужденных с крайне низким общеобразовательным уровнем. Сейчас на различных видах профилактических учетов состоит более 1,5 тысячи человек.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области отбывают наказание 699 насильников.