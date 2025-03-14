В Новосибирской области Искитимскому районному суду исполнилось 90 лет

Сегодня, 14 марта, проходит торжественное собрание, посвященное 90-летию со дня основания Искитимского районного суда Новосибирской области. Об этом пишет «Весь Искитим».

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 марта суду исполнилось 90 лет. До 1935 года на территории Искитимского района и города Искитим не существовало местных органов судебной власти, и жителям приходилось обращаться в суды, расположенные за пределами района. В различные исторические периоды правосудие осуществлялось в Новониколаевске (ныне Новосибирск), Томске, Бердске и других городах.

Создание собственного судебного органа стало возможным после разукрупнения районов в Западно-Сибирском крае в 1935 году. В феврале того же года было выделено помещение для народного суда, и в марте он начал свою работу. Первым народным судьей Искитимского района был назначен П.И. Грахов.

Со временем структура суда претерпела изменения: в 1940 году он был разделен на два судебных участка, а с 1941 года снова объединен. В 1961 году в суде работали два народных судьи, а в 1984 году суд переехал в новое здание на улице Советской, где располагается по настоящее время.

В 1997 году суд получил нынешнее наименование — Искитимский районный суд Новосибирской области. В настоящее время в нем работают 14 федеральных судей, 56 государственных служащих и 11 сотрудников обслуживающего персонала. В 2024 году суд рассмотрел 290 уголовных дел, 2386 гражданских, 693 административных дела и 346 дел об административных правонарушениях.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, с поздравлениями выступили представители судебной системы, органов власти города и района. В своих выступлениях они отметили преемственность поколений, развитие судебных традиций и значимость работы суда в обеспечении правосудия.