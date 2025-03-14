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общество

В Новосибирской области запустили цифровую услугу для заключения договоров с детскими садами

Фото: freepik.com

Жители Новосибирской области получили возможность заключать договоры с детскими садами в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития региона. Новая услуга реализована через мобильное приложение «Госключ».

По данным ведомства, Новосибирская область стала первым регионом России, где доступна такая возможность.

Для использования услуги необходимо получить уведомление на портале «Госуслуги» или по электронной почте, затем установить приложение «Госключ» и подписать договор с дошкольным образовательным учреждением до 23:59 текущего дня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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