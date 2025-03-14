Жителям Новосибирска посоветовали не покупать семена и саженцы на маркетплейсах

В 2025 году специалисты Сибирского управления Россельхознадзора провели проверку семян, продающихся на маркетплейсах, и выявили около 3 тыс. сортов, не внесенных в реестр допущенных к использованию.

Среди них были семена плодоовощных культур, включая перцы, баклажаны и томаты.

Эксперты отмечают, что через онлайн-магазины часто продаются контрафактные семена с поддельной маркировкой известных брендов. Однако даже при покупке оригинальных товаров через интернет существует риск, так как продукция проходит через цепочку посредников, и не все из них соблюдают условия хранения. В некоторых случаях продаются семена с истекшим сроком годности.

Кроме того, специалисты рекомендуют воздерживаться от покупки саженцев, луковиц и клубней через интернет. Эти товары часто не соответствуют условиям хранения, таким как влажность почвы, температура воздуха и освещенность.