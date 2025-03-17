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общество

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику

Фото: kartinkof.club

16 марта 2014 года Крым оказался в центре внимания мировой общественности.

В этот день на полуострове состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство избирателей – более 90% – поддержали воссоединение с Россией.

События, получившие название «Крымская весна», стали поворотным моментом в истории региона и оказали значительное влияние на мировую политическую арену. Уже 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. С этого момента они стали полноправными субъектами России.

Редакция Сиб.фм собрала картинки и открытки к празднику.

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 2

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 3

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 4

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 5

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 6

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 7

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 8

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 9

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 10

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 11

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 12

Фото 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией: картинки и открытки к празднику 13

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Игорь Кириченко
Журналист

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