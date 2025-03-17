Сменил имя и воевал в Сирии. Как сложилась судьба генерала в СССР из Новосибирска Бориса Волкова

Он мечтал стать капитаном речного судна, но судьба распорядилась иначе. Борис Волков, уроженец сибирской деревни, в 17 лет ушел на фронт, прошел Курскую дугу, форсировал реки и встретил победу в Магдебурге. После войны выбрал службу в Сибири, где стал одним из создателей Новосибирского высшего военного училища. Биографию генерала вспоминаем в материале Сиб.фм.

С фронта — в академию

Борис Волков родился в 1925 году в деревне Волково Томской области. При рождении получил имя Октябрист — в духе советской эпохи, но в быту его звали Борисом. Позже он официально сменил имя, отмечают на сайте Александровского района Томской области.

Война застала его еще школьником, но он досрочно сдал экзамены и отправился в Белоцерковское военное училище. Через два месяца после начала обучения он уже держал оборону на Курской дуге в составе 218-го гвардейского полка.

На передовой: от наводчика до офицера

Начав войну в звании рядового, Волков стал командиром орудия. Он воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях, форсировал Днепр, Западный Буг, Вислу и Одер. За храбрость он был награжден двумя орденами Славы, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В Магдебурге (Германия) он встретил День Победы, будучи уже лейтенантом и комсоргом армейских курсов.

Начальник НВВКУ

После войны Волков окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Несмотря на возможность выбрать любое место службы, он решил вернуться в Сибирь. В 1967 году его направили на создание Новосибирского высшего военно-политического училища (ныне НВВКУ). Сначала он возглавлял политический отдел, а с 1973 по 1981 год был начальником училища.

Фото опубликовано в группе НВВКУ «ВКонтакте» (пользователь Рахим Игнатьев)

Служба за границей и работа в Академгородке

В 1981 году Волкова отправили в Сирию в составе группы советских военных советников. Именно там он получил звание генерал-лейтенанта. В 1984 году он ушел в отставку и остался в Новосибирске. Работал в Институте ядерной физики, состоял в Президиуме СО РАН и районном Совете ветеранов.

Фото: moypolk.ru

Письма с фронта: война глазами юного солдата

В музее школы, где учился Волков, хранятся его фронтовые письма. В августе 1943 года он написал семье:

«Письмо пишу из Новосибирска, еду на фронт. Дорогие родители и сестры, я знаю, вы будете беспокоиться. Не я один, а сотни тысяч нас едут на защиту Родины...»

В ноябре 1943-го, уже на передовой:

«Живу как все, по-фронтовому. Но плохо, что не получаю от вас писем вот уже 4 месяца. Пишите чаще...»

В январе 1945 года он надеялся на скорую победу:

«Да, наступил 1945 год. Этот год будет годом победы над врагом и годом мирного строительства...»

А 9 мая 1945-го телеграфировал родным всего три слова:

«Жив!.. Здоров!.. Победа!»

Память

Борис Волков прожил долгую жизнь, воспитав не одно поколение офицеров. Он ушел из жизни в 2008 году. Спустя два года на его доме в Новосибирске установили мемориальную доску.

Фото: 2ГИС, пользователь Елена Жолнеровская

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