Новосибирцам сообщили о новой финансовой пирамиде

Центробанк России сообщил, что в Новосибирске продолжает работать компания Rainbow Shared Energy (RSE), которая имеет признаки финансовой пирамиды.

Организация была внесена в черный список регулятора еще в декабре 2024 года, однако продолжает свою деятельность в различных российских регионах. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Компания предлагает гражданам участвовать в высокодоходном бизнесе по аренде пауэрбанков через социальные сети и мессенджеры. Эксперты отмечают, что реальной деятельности она не ведет, а привлекает деньги физлиц с использованием схемы сетевого маркетинга. В Новосибирске представительство RSE находится на улице Российской.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев сообщил, что компания гарантирует высокую прибыль без риска, однако не заключает официальных договоров с инвесторами. Все коммуникации происходят через Telegram и социальные сети.

ЦБ предупреждает новосибирцев быть осторожными и не вступать в финансовые отношения с организацией.