Объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области достиг исторического максимума

«По объему инвестиций в основной капитал среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область улучшила свою позицию и заняла третье место. Объем инвестиций в основной капитал на территории региона по итогам 2024 года формирует 15,1% всех инвестиций Сибирского федерального округа», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



С целью поддержки благоприятного инвестиционного климата Новосибирская область создает привлекательные условия для бизнеса, разрабатывает меры поддержки инвесторов.



В 2024 году на Совете по инвестициям под руководством Губернатора Андрея Травникова одобрены 19 проектов общей стоимостью 23 млрд рублей, на комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов рассмотрены 39 проектов с общим объемом инвестиций более 130 млрд рублей. Оценочно объем государственной поддержки в 2024 году составил более 600 млн рублей.



Кроме того, одобрено предложение предоставлять компаниям инвестиционный вычет на научно-исследовательские разработки, возобновлена возможность заключения специальных инвестиционных промышленных контрактов, в 35 районах области внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, проходит регулярное обучение инвеступолномоченных.



Продолжается содействие развитию инфраструктуры с помощью реструктуризации бюджетных кредитов, посредством направления высвобождаемых средств на развитие инфраструктуры новых инвестиционных проектов, а также через инфраструктурные бюджетные кредиты. В планах строительство инфраструктуры для 45 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 144,1 млрд рублей, что обеспечит положительный налоговый эффект в размере 40,03 млрд рублей и создание более 14,8 тыс. новых рабочих мест.



Продолжается реализация 6 инвестиционных проектов, создаваемых с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 8,6 млрд. рублей. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет более 160 млрд рублей, что обеспечивает положительный эффект налоговой отдачи в размере 20,2 млрд рублей и создание более 7 тыс. новых рабочих мест.