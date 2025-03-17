Опубликованы главные заявления Путина на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Москву выступил с важными заявлениями, подчеркнув стратегический и союзнический характер отношений между двумя странами.

Дружеские и конструктивные переговоры

В своем обращении Путин отметил, что переговоры с Эмомали Шариповичем прошли в дружеской и деловой атмосфере. Он подчеркнул, что отношения России и Таджикистана основываются на взаимном уважении и принципах равноправия, и что эти отношения продолжают динамично развиваться.

Экономическое сотрудничество

Путин также отметил рост экономических связей, подчеркнув, что Россия является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Товарооборот между странами в 2024 году увеличился на более чем 7% и составил 1,5 миллиарда долларов. Россия также является ведущим инвестором в таджикскую экономику, вложив 1,6 миллиарда долларов, и более 300 российских предприятий работают в Таджикистане.

Россия и Таджикистан почти полностью отказались от использования иностранных валют в расчетах, а доля рубля в коммерческих сделках превысила 96%. Путин сообщил, что также активно развивается кредитно-банковское сотрудничество, а в Таджикистане подключены банки к системе финансовых сообщений Центробанка России.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Путин отметил важность культурного обмена, подчеркнув, что русский язык в Таджикистане имеет конституционный статус. Он также упомянул о совместных проектах, таких как создание образовательных центров и театров, а также отметил рост числа таджикских студентов в российских вузах.

Безопасность и региональное сотрудничество

Обсуждая безопасность в Средней Азии, Путин отметил, что Россия продолжит содействовать миру и стабильности в регионе, включая помощь в поддержании безопасности с использованием 201-й российской военной базы в Таджикистане. Важной темой переговоров стала угроза, исходящая с территории Афганистана, и необходимость продолжения сотрудничества в области обороны и антитеррористической безопасности.

В заключение Путин отметил, что подписанные сегодня документы, а также совместная работа России и Таджикистана в различных сферах, способствуют укреплению двустороннего партнерства, улучшению благосостояния народов обеих стран и стабилизации ситуации в Центральной Азии.