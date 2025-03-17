Освобождено Степовое: что известно о боях в зоне СВО на 17 марта

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о ходе проведения специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Волчанска и Казачьей Лопани Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Копанки, Новоегоровки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Крымского, Александрополя и Веролюбовки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения «Центра» продолжили продвижение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Срибного, Удачного, Димитрова, Шевченко и Успеновки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Востока» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Богатыря, Федоровки и Отрадного Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области и нанесли поражение ВСУ в районах Тягинки Херсонской области и Павловки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ в 159 районах, а также по аэродромной инфраструктуре и центру подготовки специалистов БПЛА.

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 177 беспилотников.