Педофил в погонах? В Новосибирске экс-полицейского приговорили к 17 годам колонии за насилие над тремя школьницами

Новосибирский областной суд огласил приговор в отношении бывшего старшего инспектора областного управления ГИБДД Романа Валова. Его приговорили к 17 годам строгого режима. По версии следствия, он совершал преступления в отношении троих дочерей друзей, которым было от 8 до 12 лет.

Ранее в беседе с корреспондентом Сиб.фм жена экс-сотрудника ГИБДД Мария рассказала, что все обвинения ложны. По её словам, Романа пытаются оклеветать из-за личной неприязни и зависти. Конфликт с одной из потерпевших семей длится с 2022 года.

Она поделилась с журналистом Сиб.фм, что вся история началась в ночь с 6 на 7 января 2024 года. Две семьи, которые уже давно дружат и живут рядом на своих дачных участках, — семьи Т. и З. — собрались вместе, чтобы отметить Рождество в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов Романа.

На следующий день родители Т. и З. пришли к Марии и её супругу и рассказали о том, что Роман приставал к двум девочкам.

После того разговора, объясняет Мария, ей стали поступать звонки с угрозами и шантажом. Звонившие требовали продать дачу со снегоходом семьям Т. и З. за миллион рублей, хотя реальная стоимость имущества составляет около 6 миллионов. В противном случае ей угрожали подать заявление в полицию на Романа, сообщила Мария.

По словам женщины, звонки с требованиями продолжались в течение двух недель. Спустя некоторое время было написано заявление. Романа задержали и отправили в следственный изолятор.

Мария рассказала, что за всё это время показания девочек и их родителей неоднократно менялись.

Также позже стало известно, что Роман приставал и к 9-летней девочке. Мария утверждает, что это неправда, а школьницу «добавили из-за недостаточного количества материалов».

Однако суд признал его виновным. Валова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Доказана вина по 11 эпизодам. Также суд обязал представителей ГУФСИН информировать потерпевших о передвижениях Романа под стражей, включая его прибытие в колонию и освобождение.

В суде уточнили, что одна из девочек сумела снять на камеру происходящее, что и стало неоспоримым доказательством.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале Сиб.фм.