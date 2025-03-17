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вчера 22:00
общество

Под Новосибирском определили подрядчика для противоклещевой обработки

Фото: BFM-Новосибирск

В Бердске прошли торги на проведение акарицидной обработки парка Победы и городского кладбища.

В конкурсе приняли участие шесть компаний. Начальная стоимость контракта составляла 400 245 рублей. Однако в ходе торгов, состоявшихся 13 марта, цена снизилась в два раза.

Победитель тендера согласился выполнить работы за 177 998 рублей. Название компании станет известно после подписания контракта с заказчиком – МБУ «Центр муниципальных услуг», сообщает «Бердск-Онлайн».

Согласно условиям контракта, обработка территории кладбища (64,857 га) и парка Победы (7 га) будет проведена до 20 мая.

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Игорь Кириченко
Журналист

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