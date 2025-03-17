Помощь участникам СВО: правительство региона актуализировало программу госгарантий

Как доложил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2024 № 631-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» разработаны во исполнение Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».



Территориальная программа дополнена нормами, регламентирующими внеочередное оказание своевременной медицинской помощи участникам специальной военной операции. Так, медицинская организация, выбранная участником специальной военной операции, выделяет отдельного медицинского работника, координирующего предоставление первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке. В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника специальной военной операции в Новосибирскую область ему организуется проведение диспансеризации. Также при наличии показаний, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется участнику СВО во внеочередном порядке. Во внеочередном порядке участникам специальной военной операции предоставляется и медицинская реабилитация.



На всех этапах оказания медицинской помощи участник специальной военной операции имеет право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. Также предусматривается осуществление зубного протезирования.