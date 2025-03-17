Пострадавшие в ДТП и врачи-миллионеры: главные новости Новосибирской области за 17 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 17 марта.

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает реализацию программы по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность. В рамках программы более 80 врачей и фельдшеров получили выплаты в размере одного миллиона рублей.

Страшное ДТП произошло в ночь на 17 марта в Барабинском районе. Фото с места происшествия размещает Горсайт, сообщается, что внутри отечественного седана – ВАЗ-2115 – было четверо. Трое несовершеннолетних (14-15 лет) и один вдвое старше – ему 28 лет.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» прогремели взрывы. Нападение террористов унесло жизни 145 человек, среди них был и новосибирец Григорий Будько. Он погиб вместе с будущей тёщей.

В ночь на 17 марта группа экипажей ДПС гонялась за кроссовером BMW по улицам Ленинского района. Сибиряк хотел уйти от преследования сотрудников ДПС, но не вышло. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и автовладелец на скорости врезался в столб.