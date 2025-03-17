Правительство Новосибирской области обновило программу медпомощи для бойцов СВО

В Новосибирской области участники специальной военной операции (СВО) получат возможность внеочередного медицинского обслуживания.

Внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы.

Решение о корректировке программы принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова. Как сообщил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий, изменения соответствуют федеральным законам «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Нововведения предусматривают приоритетное предоставление медицинских услуг участникам СВО. Это включает первичную медико-санитарную помощь, специализированное лечение и реабилитацию. Медицинские учреждения назначат ответственных сотрудников для координации процесса оказания помощи.

В течение месяца после обращения в медицинское учреждение участникам СВО будет проведена комплексная диспансеризация. При наличии показаний им предоставят специализированное лечение, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.

Программа также включает внеочередную медицинскую реабилитацию, в которую входят физиотерапевтические процедуры, занятия с реабилитологами и другие восстановительные меры. Помимо этого, предусмотрена психологическая поддержка – консультации медицинского психолога доступны по направлению врача или при самостоятельном обращении.

Дополнительно в программу включены услуги зубного протезирования, что позволит участникам СВО получать стоматологическую помощь, включая установку протезов.

Обновленная программа начнет действовать с 2025 года и будет действительна до 2027 года.