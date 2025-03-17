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вчера 21:00
общество

Российские пенсионеры получат весной дополнительные выплаты по 80 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к пенсиям в весенний период. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на информацию Социального фонда России.

Доплаты будут приурочены к 80-й годовщине Победы и в первую очередь затронут ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участники, инвалиды и вдовы ветеранов получат по 80 тысяч рублей, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма — по 50 тысяч рублей.

Также в Соцфонде сообщили, что в Москве к 9 Мая ветеранам и труженикам тыла перечислят дополнительные выплаты. Их размер составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.

Кроме того, весной планируется индексация социальных выплат. Например, в Орловской области с 1 апреля денежные доплаты увеличат на 1,01%. Они предусмотрены для ветеранов труда и жертв политических репрессий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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