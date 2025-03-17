Сестре новосибирца, погибшего в «Крокусе», выплатили 300 тысяч рублей

Сестра новосибирца Григория Будько, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, получила 300 тысяч рублей. Деньги перевела российская гуманитарная организация «Красный Крест» в качестве компенсации за памятник.

«Все, что в Москве происходило: гроб, прощальный зал, перевозка до аэропорта, билет сюда – оплатила Москва. Как только он сюда прилетел, все расходы легли на мои плечи. Помогали друзья, коллеги, знакомые. Буквально недели две назад «Красный Крест» перечислил мне 300 тысяч рублей в качестве компенсации за памятник», — рассказала Ульяна корреспонденту Сиб.фм.

Пока моральный ущерб семье не компенсирован, однако сейчас готовятся коллективные иски. Семья ждёт завершения следствия по статье 238, касающейся нарушения правил безопасности.

Также Ульяне показали видеоматериалы с того злополучного дня. На кадрах видно, как Григорий со своей будущей тещей заходят в зал, затем туда забегают террористы. Подробности — в материале Сиб.фм.