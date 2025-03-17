В Новосибирске мигранты не смогут обменять водительские права до мая

В Новосибирске иностранные граждане столкнулись с проблемой при обмене водительских прав.

Единственный медицинский центр, где можно получить необходимую справку 003-в/у, приостановил прием заявок. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

До 31 марта 2025 года граждане стран Евразийского союза могут обменять свои водительские удостоверения без сдачи экзаменов. Однако для этого требуется прохождение медкомиссии, которая в настоящее время недоступна.

Медосмотр можно пройти в НСО ГНКП №3 на улице Владимировской, но учреждение прекратило запись. В центре сообщили, что свободных мест нет не только в марте, но и в апреле, и предложили записываться через сайт.