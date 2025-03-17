В Новосибирской области более 80 врачей получили по миллиону рублей

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает реализацию программы по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность.

В рамках программы более 80 врачей и фельдшеров получили выплаты в размере одного миллиона рублей.

Медицинские работники, трудоустроенные в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и городах с населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая компенсационные выплаты и льготные условия труда.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2024–2025 годы предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей для специалистов, переезжающих в отдалённые районы. За последний период 87 медиков уже воспользовались этой возможностью.

Цель программы — улучшение качества медицинского обслуживания в малонаселённых районах и устранение кадрового дефицита.