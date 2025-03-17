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вчера 17:40
общество

В Новосибирской области металлопрокатный завод строится без разрешения

Фото: BFM-Новосибирск

В ходе проверки нашли подтверждение доводы о начале строительных работ без разрешительной документации.

Строительство Южносибирского металлопрокатного завода в Искитиме, против которого выступают местные жители, продолжается без разрешения и обязательной экологической экспертизы. Об этом сообщает портал «Прецедент» со ссылкой на ответ областной прокуратуры инициативной группе противников строительства.

В ходе проверки прокуратура подтвердила, что строительные работы начались без необходимой документации. На участке уже возведен фундамент прокатного и литейного цехов, а также монолитный железобетонный резервуар.

Управляющему ООО «ЮМПЗ» было выдано предостережение о недопустимости строительства без разрешительных документов. Кроме того, руководство завода до сих пор не направило проектную документацию на госэкспертизу, поскольку она «находится на стадии корректировки».

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Игорь Кириченко
Журналист

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