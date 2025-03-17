В Новосибирской области ожидается потепление до +13 градусов

Весна постепенно начинается в Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, теплые воздушные массы поступают из южных регионов России. Об этом пишет VN,ru,

С 17 по 20 марта ожидается постепенное повышение температуры. Во вторник, 18 марта, днем прогнозируется от +3 до +8 градусов, а ночью возможны заморозки до -2 градусов.

В среду, 19 марта, дневная температура составит +6...+11 градусов, ночью — от -2 до +3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков.

Самым теплым днем недели станет четверг, 20 марта. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +13 градусов, ожидается ясная погода. В северных районах области температура будет в пределах +2...+7 градусов.