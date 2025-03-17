В Новосибирской области с нефтебазы взыскали 78 млн за загрязнение Оби

Сотрудники Роспотребнадзора пришли к выводу, что через трубу нефтебазы в Обь попадает большое количество вредных веществ.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Сибирского управления Росприроднадзора к АО «Нефтебаза Красный Яр» о взыскании более 78 миллионов рублей за загрязнение реки Обь.

Экологические нарушения были выявлены в ходе контрольных проверок с февраля по сентябрь 2022 года, которые касались трубы для сброса сточных вод на правом берегу Оби, в районе поселка Красный Яр. Проверки показали, что через эту трубу в реку сбрасывались сточные воды с превышением концентраций загрязняющих веществ.

Согласно расчетам специалистов, ущерб природе составил 78 244 505 рублей, и на эту сумму был подан иск, который суд удовлетворил в полном объеме.