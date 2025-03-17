В Новосибирском юридическом институте назначен новый и. о. директора

Исполняющим обязанности директора Новосибирского юридического института, филиала Томского государственного университета, назначен Сергей Ведяшкин. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

Сергей Ведяшкин родился в 1974 году в Бийске, окончил юридический факультет ТГУ. Он более 25 лет занимается научной деятельностью, из них 23 года преподаёт. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает над докторской.

Ранее Ведяшкин возглавлял кафедру теории и истории государства и права, а также руководил Центром технологий образовательного права ТГУ. За годы работы в университете он организовал магистерские программы, разработал курсы повышения квалификации для государственных служащих, судей и юристов, а также опубликовал более 85 научных работ и учебных пособий.

С 2016 года Сергей Ведяшкин входит в состав Научно-консультативного совета Томского областного суда, с 2020 года – в экзаменационную комиссию Томской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. С 2019 года он является членом Национальной ассоциации административистов России.