В три раза выросла погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в первые два месяца 2025 года

В январе – феврале 2025 года объем погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составил 273 тыс. тонны. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зерно отправляется в регионы России, а также на экспорт для Кубы, Киргизии, Беларуси и других стран.

Основную долю перевезенных зерновых культур составила пшеница. Также грузоотправители предъявляли к перевозке ячмень, зерно бобов, семена льна и масличных культур.

Всего за два месяца 2025 года в Новосибирской области погружено более 4 млн тонн различных грузов, что на 12,3% больше, чем за тот же период 2024 года.