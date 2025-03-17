Жители Новосибирска продолжают жаловаться на неприятный запах

В Октябрьском районе Новосибирска сохраняется проблема неприятного запаха, возникающего из-за выброса газов на дюкерном переходе в районе Заксобрания.

По этой теме прошло совещание в Новосибирском обкоме КПРФ под председательством депутата Госдумы Рената Сулейманова, с участием депутата Законодательного собрания Евгения Смышляева и помощника депутата Госдумы Антона Пащенко.

На встрече собрались представители администрации района, прокуратуры, мэрии и инициативной группы граждан. Ренат Сулейманов отметил, что эта проблема затрагивает не только тепловые сети, но и выбросы газов на дюкерном переходе, который обслуживает магистральный канализационный коллектор. Он подчеркнул важность поиска решения с учетом роста застройки в этом районе.

Сулейманов сообщил, что проблема обсуждается с лета 2024 года. На данный момент предпринимаются шаги по решению ситуации, включая планирование дополнительных очистных сооружений, которые должны быть построены до конца 2025 года.

Антон Пащенко рассказал, что причиной неприятного запаха является сброс давления, а также закрытие камеры гашения на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. В результате увеличения застройки и строительства новых объектов, таких как 23-хэтажная гостиница, нагрузка на коллектор растет. Он выразил опасения, что новое очистное сооружение не учитывает реальный выброс загрязняющих веществ, что было зафиксировано в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы в 2023 году.

Жители района отметили, что территорию, прилегающую к станции метро «Октябрьская», проектировали под малоэтажную застройку, а канализационный коллектор, построенный в 1960-е годы, не способен справляться с нагрузкой от новых многоэтажных домов. Несмотря на многочисленные обращения, официальные ответы сообщают, что коллектор в исправном состоянии.

Евгений Смышляев подчеркнул, что застой воздуха, возникший из-за массовой застройки, усугубил проблему, и теперь необходимо устанавливать очистные установки на других территориях.

В завершение Ренат Сулейманов отметил, что активная позиция жителей позволила привлечь внимание к проблеме, и призвал к дальнейшей совместной работе для ее решения.