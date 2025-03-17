Жителям Новосибирска рассказали, как отправить стикер и не попасть под статью

Жителям Новосибирска адвокат Виталий Кацко рассказал, за какие стикеры в Telegram может грозить ответственность. Об этом сообщает Atas.info.

В России начали блокировать ряд стикерпаков, содержащих «нацистскую символику» и «пропаганду экстремизма». В список запрещенных стикеров попали изображения с Гитлером, наркотиками и мемы с разными российскими политическими деятелями.

На сайте Министерства юстиции размещен перечень запрещенных эмодзи. За публикацию таких стикеров предусмотрена административная ответственность — штраф до 2 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения может наступить уголовная ответственность по статье 282.4 УК РФ, которая предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Выявлять подобные нарушения могут по запросу к администратору платформы, где были опубликованы запрещенные эмодзи. В частной переписке их использование не регламентировано, однако в публичных обсуждениях за такие изображения может наступить ответственность, отметил Виталий Кацко.