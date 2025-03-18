Народные приметы 18 марта: что можно и нельзя делать

18 марта по народному календарю отмечается день Конона-огородника, Конона-градаря, Конона Градника.

В этот день крестьяне обращались к святому с просьбой помочь в выращивании овощей. В народе считалось, что если 18 марта вспахать огород, урожай будет богатым, даже если на улице еще зима. Землю также обильно удобряли навозом, но с ним не работали в понедельник или 31 числа любого месяца, чтобы избежать ссор в семье.

Конон-Градарь ассоциировался с градом, поэтому в этот день не рекомендовалось брать в руки грабли и вилы, чтобы избежать повреждения посевов летом. Также замечали появление первых мух и бабочек-лимонниц.

В этот день было принято ремонтировать парники и теплицы, замачивать семена капусты и помидоров для высадки в закрытые парники. Работы с деревом также были под запретом: считалось, что тот, кто нарушит запрет, вскоре будет изготавливать для родственников гроб.

Крестьянские приметы утверждали, что не стоит бездельничать, иначе святой Конон наведет беды на хозяйство. Работать через силу также было не рекомендуется, так как это могло привести к болезням и неприятностям.

Согласно поверью, нельзя было приглашать гостей на ужин, а за столом должно было быть вино, которое супруги выпивали по бокалу для укрепления отношений. Проливание вина также было нежелательным.

Нельзя было пользоваться чужой косметикой, чтобы не забрать чужие беды, а также сплетничать или наговаривать на кого-либо, так как за это могла последовать икота, а в дальнейшем заикание.

Не рекомендовалось разбивать куриные яйца ножом, так как это могло привести к ссорам между супругами из-за детей.