Исполнитель Kamazz выступит в Новосибирске с сольным концертом

28 марта 2025 года в клубе «Подземка» состоится концерт Kamazz — артиста нового поколения с уникальным, легко узнаваемым стилем. Kamazz, обладатель премии «Трек Года 2022» по версии VK и автор восьмиплатинового хита «Как ты там», исполнит свои самые популярные песни, включая «На белом покрывале января», «На колени поставлю», «Принцесса» и «В тебе до капли растворюсь».

Kamazz давно завоевал любовь слушателей своим оригинальным звучанием и глубокими текстами. Его проникновенное исполнение авторских композиций создает атмосферу полного погружения, где каждая песня становится отдельной историей с эмоциональной развязкой. Концерт обещает стать ярким событием, которое надолго останется в памяти поклонников.

Мероприятие пройдет в клубе «Подземка» по адресу Красный проспект, 161. Начало в 20:00. Стоимость билетов — от 1 500 до 5 000 рублей. Билеты уже в продаже на официальном сайте.

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