Новосибирские студенты создают робота-пожарного

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ студенты разрабатывают роботизированный комплекс для автономного тушения пожаров на лесных и промышленных объектах. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

Разработка включает два основных элемента: прицеп и головную часть на гусеничном ходу. Система использует «пожарные бомбочки», которые подаются из прицепа в пушку через конвейер. Робот способен обнаруживать и тушить очаги возгорания на расстоянии до 30 метров и двигаться со скоростью до 15 км/ч.

Проект также включает экскаваторный отвал для расчистки дороги, дополнительный прицеп для «бомбочек» и систему их выброса. Робот будет оснащён искусственным интеллектом, который позволит ему определять местоположение очага по датчикам температуры. Модульная конструкция позволяет легко добавлять дополнительные устройства, такие как пожарный рукав. Компактные размеры обеспечат манёвренность робота в лесных условиях.

«Пожарные бомбочки» имеют вес около 1,5 кг и могут потушить пожар на площади до семи кубических метров. Проект направлен на борьбу с лесными пожарами и предотвращение распространения огня. В будущем робот может быть использован на производствах с высоким риском возгораний.

На данный момент завершается создание 3D-моделей компонентов робота и изучается конструкция «пожарных бомбочек». В ближайших планах — проведение интервью с пожарными для совершенствования прототипа. Рабочий прототип будет представлен к середине августа.