Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 20 марта 2025 года.

Вооруженные Силы России продолжают выполнять задачи на нескольких направлениях. На Белгородском направлении поражены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. Противник потерял до 150 человек, несколько единиц техники, включая танки и боевые машины.

На Харьковском направлении подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили более 240 украинских военнослужащих и технику, включая автомобили и орудия полевой артиллерии. Также было уничтожено несколько складов боеприпасов.

На Донецком направлении войска «Юга» улучшили свои позиции и нанесли удары по формированиям ВСУ, потерявшим до 180 человек и боевую технику.

Подразделения войск «Центр» продолжили наступление, уничтожив свыше 495 человек и несколько единиц бронетехники. Войска «Восток» и «Днепр» также продолжили операции, нанеся потери украинским силам в живой силе и технике.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск нанесли удары по объектам ВСУ, включая военные аэродромы и склады боеприпасов. Противовоздушная оборона России сбила несколько управляемых авиационных бомб и беспилотных летательных аппаратов.