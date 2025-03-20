Суд постановил приговор за покушение на сбыт наркотиков сибирскому Дону Карлеоне

Наказание в виде десяти лет свободы получил мужчина по уголовной статье о наркотиках.

Новосибирский районный суд Новосибирской области 19 марта 2025 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу Вячеслава Цурупо, признанного виновным по статье о покушении на сбыт наркотиков.

Суд установил, что в ноябре 2024 года Цурупо вместе с сообщником нашли поставщика наркотиков и договорились о незаконной закупке оптовой партии наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Они оплатили товар и получили координаты тайника с наркотиками.

Цурупо и его подельник на общественном транспорте прибыли в посёлок Катковский Новосибирского района, нашли тайник по указанным координатам и извлекли из него наркотическое вещество.

После этого мошенники решили перекусить в столовой, где и были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области. При досмотре у них было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Суд приговорил В. Цурупо к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.