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общество

В Искитиме Новосибирской области топит талыми водами салоны красоты

Фото: "Весь Искитим"

Владельцы бизнеса, сотрудники и клиенты шокированы происходящим.

В Искитиме, Новосибирская область, салоны красоты пострадали от наводнения из-за талых вод. Владельцы бизнеса и клиенты в шоке. Наталья Масимова, владелица маникюрного салона, рассказала корреспонденту "Весь Искитим" о понесённом ущербе, включая повреждённую мебель и оборудование. Она планирует обратиться к юристам для оценки ущерба.

По её словам, уровень воды поднялся на 50 см, и, несмотря на усилия по откачке воды, салон пришлось закрыть на несколько дней. Елена Абышева, владелица груминг-салона, также сообщила о затоплении своего заведения и оценивает размер убытков.

Фото В Искитиме Новосибирской области топит талыми водами салоны красоты 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.

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Дарья Лапина
Журналист

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