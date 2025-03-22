Ученые предупредили новосибирцев о магнитной буре 22 марта

По данным Лаборатории солнечной активности, в ближайшие выходные геомагнитная обстановка останется спокойной — уровень активности не превысит трех баллов по Кр-индексу. Однако ученые предупреждают: вероятность магнитной бури 22 марта составляет 31%.

Серьезные возмущения магнитосферы ожидаются 28 марта, когда прогнозируется резкий рост геомагнитной активности. Еще более мощная буря может обрушиться на Землю 5 апреля, а ее последствия будут ощущаться до середины месяца.

Метеозависимым людям советуют внимательно следить за самочувствием в этот период.