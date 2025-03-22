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общество

В Новосибирске откроют передвижной флюорограф

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска смогут бесплатно проверить состояние лёгких в мобильном флюорографе, который 24 марта будет работать на площади Гарина-Михайловского. Акцию организуют Минздрав региона и Новосибирская клиническая туберкулёзная больница в рамках профилактики туберкулёза.

Передвижной флюорографический кабинет будет доступен с 11:00 до 17:00 рядом с торговыми и остановочными павильонами. Пройти обследование смогут все желающие старше 15 лет — для этого потребуется только паспорт и полис ОМС.

Записываться заранее не нужно: осмотр проводится в порядке живой очереди. После двойной проверки результаты исследования внесут в электронную медицинскую карту пациента.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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