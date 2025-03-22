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общество

В Новосибирске продают редкую советскую монету за 100 тысяч рублей

Фото: сайт объявлений

Продавец указала, что готова к торгу.

Жительница Новосибирска выставила на продажу редкую советскую монету номиналом 3 копейки 1941 года, установив цену в 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась 21 марта на популярном сайте объявлений.

«Монета 3 копейки 1941 года. Звезда плоская. Редкая», — указала продавец в описании.

Также она отметила, что готова обсудить цену с потенциальными покупателями. На момент написания материала объявление собрало 41 просмотр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что золотую монету за 15 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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