В Новосибирске спасатели назвали причину ДТП, где погиб пассажир такси

Рано утром на Бердском шоссе произошло столкновение бензовоза и такси. Водители обоих транспортных средств не пострадали, однако пассажир такси получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), погибший сидел на заднем сиденье и не был пристёгнут ремнём безопасности. Удар оказался настолько сильным, что мужчину выбросило через лобовое стекло.

Фото: МАСС

Спасатели напоминают: использование ремней безопасности – один из ключевых факторов, который может спасти жизнь при ДТП. Соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения – ответственность каждого водителя и пассажира.