В Советском районе Новосибирска водитель «Джаг» погиб в столкновении с «Лексусом»

22 марта, около 09:00, в Советском районе города Новосибирска произошло ДТП, в котором один человек погиб.

По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», выехал на полосу встречного движения у дома №28 по улице Русская, где столкнулся с автомобилем «Джаг», за рулем которого находился водитель 1976 года рождения.

В результате аварии водитель «Джаг» скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.